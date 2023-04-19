Сенат США уличил Credit Suisse в обслуживании счетов нацистов

«Credit Suisse, по всей видимости, вел счета, данные о подавляющем большинстве которых ранее не разглашались, по крайней мере 99 лиц, являвшихся либо высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами связанных с нацистами группировок в Аргентине», — говорится в заявлении на сайте комитета.
Как уточняется, семьдесят счетов, вероятно, связанных со сбежавшими в Аргентину нацистами, открыли в банке после 1945 года. При этом как минимум 14 из них оставались действующими в нынешнем веке, а некоторые — даже в 2020 году.
Один из выявленных счетов принадлежал нацистскому командиру, осужденному во время Нюрнбергского процесса, другой — командиру СС, также осужденному. При этом одна из учетных записей оставалась открытой до 2002 года.
Эти данные комитет получил по повестке в рамках двухпартийного расследования. Впервые информацию об обслуживании банком счетов известных нацистов обнародовала организация Центр Семена Визенталя в 2020 году, Credit Suisse добровольно согласился провести расследование. Комитет сената США намерен продолжить наблюдение за ситуацией, отметили законодатели.