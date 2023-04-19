Подполье в Херсоне помогло уничтожить ангар с техникой и расположение ВСУ

«Организация “Русский Херсон” продолжает свою работу. На этой неделе по информации, которую мы передали на левый берег (Днепра, где дислоцируются российские Вооруженные силы — ред.), было результативно отработано и уничтожено несколько объектов украинских боевиков на правобережье (Днепра — ред.) в Херсонской области: ангар с военной техникой на окраине Херсона, минометный расчет, обстреливавший не только левый берег, но и сам Херсон с целью провокации», — сказал собеседник агентства.
В начале апреля, объявляя о создании организации «Русский Херсон», подпольщик сообщил, что ее главной целью является уничтожение объектов ВСУ, в том числе конкретно украинских кочующих минометов, которые с целью провокации заезжают в микрорайон города Военку и оттуда стреляют по центру Херсона.
На этот раз, по словам подпольщика, помимо ангара с техникой и миномета, также были уничтожены места дислокации одного из подразделений бригад украинской теробороны в Камышанах и во Львово.
Активист добавил, что некоторые координаты подпольщики получили от своих источников в этих же бригадах.