Ученые выяснили, какие цвета одежды привлекают комаров и мух Даже слепых насекомых может привлечь определенный оттенок
Фоторепортажи
10В Венеции почти пересохли каналы
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
05:02 (мск), источник: © РИА Новости

Подполье в Херсоне помогло уничтожить ангар с техникой и расположение ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 19 апр — РИА Новости. Пророссийские подпольщики организации «Русский Херсон» провели ряд успешных операций, в результате которых российские артиллеристы уничтожили в Херсоне военную технику и живую силу украинских боевиков, сообщил РИА Новости активист подполья на видео, переданном из города.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Организация “Русский Херсон” продолжает свою работу. На этой неделе по информации, которую мы передали на левый берег (Днепра, где дислоцируются российские Вооруженные силы — ред.), было результативно отработано и уничтожено несколько объектов украинских боевиков на правобережье (Днепра — ред.) в Херсонской области: ангар с военной техникой на окраине Херсона, минометный расчет, обстреливавший не только левый берег, но и сам Херсон с целью провокации», — сказал собеседник агентства.

В начале апреля, объявляя о создании организации «Русский Херсон», подпольщик сообщил, что ее главной целью является уничтожение объектов ВСУ, в том числе конкретно украинских кочующих минометов, которые с целью провокации заезжают в микрорайон города Военку и оттуда стреляют по центру Херсона.

На этот раз, по словам подпольщика, помимо ангара с техникой и миномета, также были уничтожены места дислокации одного из подразделений бригад украинской теробороны в Камышанах и во Львово.

Активист добавил, что некоторые координаты подпольщики получили от своих источников в этих же бригадах.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие СВО
Украинские военные умудрились оторвать башню танку Leopard
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта