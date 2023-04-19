08:44 (мск), источник: Известия
Количество нелегальных аккаунтов каршеринга выросло на 40%
Количество нелегально продающихся учетных записей каршеринга в марте выросло на 40%, сообщили «Известиям» в компании T.Hunter.
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«Если феврале насчитывалось 250 таких объявлений, то в марте — уже 350. Рост количества таких объявлений объясняется высоким спросом на данный “продукт”. Люди переходят на каршеринг, поскольку в условиях санкций владеть машиной становится еще дороже — не всегда есть нужные запчасти, плюс они выросли в цене», — отметил руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров.
Похожие оценки дали и в компании «РТК-Солар», по их данным, число таких объявлений также выросло на 40%. При этом заметен рост стоимости этих учетных записей.
Ими пользуются люди, у которых нет нужного комплекта документов для регистрации или они не достигли определенного возраста или стажа. В таком случае человек ищет возможность купить такой аккаунт нелегально. В этом случае любые штрафы придут пользователю, указанному в профиле, а не настоящему водителю, рассказал руководитель компонента Endpoint экосистемы R-Vision EVO Петр Куценко.
«Если в феврале цена за одну учетную запись колебалась в диапазоне от 800 рублей до 6 тыс., то в марте превысила 10 тыс. Премиум-аккаунты продаются еще дороже», — сообщил эксперт центра аналитики внешних цифровых рисков Solar AURA компании «РТК-Солар» Александр Вураско.
По его словам, нелегальные премиальные учетные записи также выросли в цене. Продают как взломанные аккаунты, так и оформленные на подставных лиц, рассказал специалист.