В результате украинского обстрела Новой Каховки есть пострадавшие

«Сегодня, 19 апреля с 5.30 утра Новая Каховка обстреливается укронацистами. Под огнем весь город. Уже есть раненые», — говорится в сообщении администрации.
Мины ложатся в районе больницы на улице Карла Маркса и по Днепровскому проспекту в районе «Премьера», говорится в сообщении. Ранены люди есть в районе дома по улице Букина, 10. Обстрел ведется по станциям скорой помощи, медработники находятся в подвале и не могут выехать. Также под обстрелом район городского рынка, из-за чего машины пожарной спасательной части не могут выехать для транспортировки раненых к зданию скорой помощи, сообщили власти.
В части города пропал свет, зафиксирован обрыв проводов ЛЭП на улице Букина, отмечается в сообщении. Власти просят жителей укрыться в убежищах.