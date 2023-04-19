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08:21 (мск), источник: © РИА Новости

В результате украинского обстрела Новой Каховки есть пострадавшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. В результате минометного обстрела украинскими войсками Новой Каховки есть раненые, под огнем весь город, часть населенного пункта обесточена, сообщила администрация округа.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Сегодня, 19 апреля с 5.30 утра Новая Каховка обстреливается укронацистами. Под огнем весь город. Уже есть раненые», — говорится в сообщении администрации.

Мины ложатся в районе больницы на улице Карла Маркса и по Днепровскому проспекту в районе «Премьера», говорится в сообщении. Ранены люди есть в районе дома по улице Букина, 10. Обстрел ведется по станциям скорой помощи, медработники находятся в подвале и не могут выехать. Также под обстрелом район городского рынка, из-за чего машины пожарной спасательной части не могут выехать для транспортировки раненых к зданию скорой помощи, сообщили власти.

В части города пропал свет, зафиксирован обрыв проводов ЛЭП на улице Букина, отмечается в сообщении. Власти просят жителей укрыться в убежищах.

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