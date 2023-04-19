Один из корпусов Киево-Печерской лавры опечатали

По его словам, в присутствии полиции они «взломали замки и незаконно опечатали 39-й корпус». Чекман напомнил о судебном иске, который служители Киево-Печерской лавры подали в суд Украины в конце марта, и подчеркнул, что до решения суда власти не могут предпринимать какие-либо действия.
Telegram-канал LAVRA Live утверждает, что на территорию монастыря проникла комиссия министерства культуры и информационной политики Украины по приему-передаче имущества национального заповедника «Киево-Печерская лавра». Представители власти представились работниками заповедника, хотя раньше, пишет канал, их на территории лавры не видели. По данным ресурса, они «просто гуляют» и «планово осматривают» Киево-Печерскую лавру.
Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась в марте 2023 г., когда руководство национального заповедника обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. После этого служители лавры подали иск в суд Украины, чтобы оспорить расторжение договора аренды. Также было подано заявление об обеспечении иска, его суд отклонил 30 марта. Рассмотрение самого иска назначено на 26 апреля 2023 г.
1 апреля Шевченковский районный суд в Киеве отправил под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Его также обязали носить электронный браслет. В российском МИДе потребовали немедленно освободить наместника и возмутились «очередным грубым актом произвола против УПЦ».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал происходящее вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине и сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия». В Кремле также осудили действия украинских властей.