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23:11 (мск), источник: РБК

В Киеве и области объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

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Киевская областная администрация сообщает, что в небе над регионом обнаружена «воздушная цель», власти призывали всех немедленно проследовать в укрытия. Взрывы также слышны в Днепропетровской области и Днепре, передает УНИАН.

Как сообщил в телеграм-канале член главного совета подконтрольной России администрации Запорожской области Владимир Рогов, в пригороде Запорожья (находится под контролем Украины) работает ПВО, а в Хортицком районе и в некоторых районах центра города пропало электричество.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с середины октября. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Власти Украины свою причастность отрицали.

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