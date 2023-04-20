Объектный факт: в РФ выявили злоупотребления с сертификатами на жилье

Риелторы пояснили: после приобретения объект сразу же перепродается, а человек остается при деньгах. Пострадать может продавец недвижимости, который оказывается соучастником недобросовестных действий.
Риелторы в конце 2022-го — начале 2023 года выявили признаки злоупотреблений со стороны их клиентов при использовании жилищных сертификатов, о чем они сообщили в Росфинмониторинг, рассказали «Известиям» в службе. Там обобщили полученные данные и подготовили сообщение, чтобы ИП и организации, которые оказывают посреднические услуги на рынке недвижимости, могли определять подозрительные операции, подчеркнули в финразведке. «Известия» ознакомились с письмом службы.
В нем говорится, что жилищные сертификаты стали применяться не для приобретения недвижимости с целью проживания в ней, а для получения денежного эквивалента. Как отмечается в сообщении Росфинмониторинга, для выявления таких операций риелторам следует обращать особое внимание на следующие ситуации:
приобретение жилья на минимальный период времени владения и планируемая последующая срочная его продажа;покупка недвижимости, фактическая рыночная стоимость которой существенно ниже номинала жилищного сертификата;отсутствие интереса у держателя документа к состоянию и местоположению приобретаемого объекта.
Впрочем, сейчас системного характера проявления схемы, описанной в информационном письме, не наблюдается, подчеркнули в Росфинмониторинге.
Жилищные сертификаты — именные свидетельства, выдаваемые государством на покупку квартир и домов некоторым категориям льготников. Например, малочисленным народам Крайнего Севера, ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС, жителям новых регионов. На льготу могут рассчитывать, в частности, нуждающиеся, не имеющие жилья, люди, которые проживают в аварийных домах, а также в квартирах экстремально низкой площади.
В риелторских агентствах знают о рисках злоупотреблений. Схема предполагает покупку ветхих домов по завышенной стоимости, рассказала «Известиям» директор по развитию компании «Метриум» Наталья Сазонова.
Недобросовестные специалисты находят подходящие объекты, договариваются с собственниками о предстоящей махинации и выносят ложную экспертную оценку.
— В результате граждане получают для совершения сделки крупную сумму, указанную вступившими с ними в сговор специалистами. Затем они переводят продавцу средства, величина которых превышает рыночную стоимость его неликвидного жилья, но всё равно значительно уступает полному размеру сертификата. Таким образом, эти люди, по сути, получают от государства деньги для нецелевого использования, — пояснила Наталья Сазонова.
По ее словам, льготники, которые законно купили жилье, потратив на него всю указанную сумму, имеют полное право немедленно выставить его на продажу. Власти не накладывают на них обязательства прожить определенное время в приобретенных по сертификату домах и квартирах.
Другой вариант махинации — одновременная покупка сразу нескольких объектов недвижимости с использованием одного и того же сертификата для быстрой перепродажи в будущем, добавил замруководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков. В итоге мошенник приобретает жилье по цене ниже номинала, а продает по рыночной.
По словам Сергея Чужакова, в компании был единственный подобный случай, но схему удалось выявить на этапе предварительного договора.
«Известия» направили запросы в Минстрой и Фонд развития территорий.
В ЦБ также знают о возможных злоупотреблениях при реализации государственных жилищных программ для определенных категорий граждан. В Банке России уточнили: если организации или индивидуальные предприниматели-посредники проводят подозрительные операции, то такие риски учитываются в платформе «Знай своего клиента». Затем кредитные организации могут их использовать для отслеживания и приостановки трансакций.
«Известия» направили запрос в крупнейшие российские финорганизации о том, знают ли они о подобных схемах. Ответ дали только в банке «Зенит». Там сообщили, что не фиксировали таких случаев обналичивания. Однако они учитывают риски, приведенные Росфинмониторингом, и проводят необходимые мероприятия в части анализа денежных средств по сделкам с недвижимостью.
Мошеннические схемы с жилищными сертификатами несут риски в том числе для продавцов недвижимости, пояснила руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. Они становятся соучастниками преступления и несут всю полноту ответственности наравне с покупателем.
Также риски есть, в случае если человек пытается купить сразу несколько объектов на один сертификат: при выявлении злоупотребления продавцу просто не перечислят средства, добавил Сергей Чужаков из «Этажей».
Для противодействия таким практикам уже приняты меры. В частности, обязательное условие для получения средств — регистрация права собственности, напомнила адвокат КА Pen&Paper Алена Гришкова. Кроме того, существует требование заплатить налог при перепродаже недвижимости (если объект был в собственности менее трех лет).