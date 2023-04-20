В Москве экс-совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» арестовали на два месяца

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере сотрудниками правоохранительных органов был задержан Якубовский Кирилл Вячеславович. После проведения с ним следственных действий ему официально было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ», — рассказал собеседник агентства. Он не уточнил деталей уголовного дела, в рамках которого задержали бизнесмена.
Позже стало известно, что Мещанский суд Москвы арестовал Якубовского на два месяца. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, решение об аресте бизнесмена пока не обжаловано в апелляционной инстанции.
«Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении Якубовского К. В., обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество в особо крупном размере”), меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 июня 2023 года», — сказала представитель суда.
Комментариями представителей Якубовского ТАСС пока не располагает.
Якубовский начал карьеру в середине 1990-х в должности заместителя председателя правления «Экспобанка», позже стал основным совладельцем кредитного учреждения. С 2008 года бизнесмен был совладельцем холдинга, который контролировал в том числе розничную сеть «Азбука вкуса». Летом 2014 года Якубовский продал свою долю партнерам, а позднее также продал свои активы сети «Кофе Хауз», которая перешла под контроль владельца «Шоколадницы».