В NASA опровергли сообщения Украины о падении космического спутника под Киевом

«Аппарат NASA RHESSI остается на орбите, хотя время его вхождения в атмосферу приближается. NASA и министерство обороны продолжают его отслеживать. Другие спутники NASA ранее сегодня не входили в атмосферу с орбиты», — сказал он.
Ранее очевидцы сообщили ТАСС, что видели в небе Киева три достаточно яркие вспышки. Позднее начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что это, предположительно, могло быть связано с вхождением в атмосферу спутника NASA.
NASA ранее сообщило, что 19 апреля ожидается спуск с орбиты аппарата RHESSI, предназначенного для наблюдения за вспышками и коронарными массовыми выбросами на Солнце. Он был запущен в 2002 году и выведен из эксплуатации в 2018 году.
По оценкам NASA, аппарат массой около 300 кг должен войти в атмосферу Земли в 21:40 по времени восточного побережья США (04:40 20 апреля мск) с погрешностью в три часа. При этом большая часть аппарата должна сгореть, но некоторые его фрагменты могут достигнуть земной поверхности. Вероятность того, что в результате схода аппарата с орбиты может кто-либо пострадать, специалисты NASA оценили как 1 к 2 467.