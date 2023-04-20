Эксперт Леонков рассказал об активизации российской авиации в зоне СВО

«ВКС начали применять планирующие бомбы, дальность которых, по разным данным, составляет от 40 до 60 км. Это говорит о том, что украинские комплексы ПВО в местах применения этого оружия неэффективны. Для того, чтобы забрасывать бомбы на такое расстояние, самолетам надо набрать высоту более 4 тыс. метров. У противника же, скорее всего, там есть только переносные зенитные комплексы. С-300 или другие серьезные системы, которые могут поражать цели на больших высотах, там не работают. Такая ситуация сложилась, например, вокруг Артемовска», — объяснил Ленков.
Эксперт рассказал, что по последним данным, у украинских сил ПВО заканчиваются зенитные ракеты для советских комплексов ПВО, и они их берегут.
«Советские ракеты взять неоткуда, поэтому Украина просит поставить им западные зенитные ракетные комплексы», — рассказал эксперт.
Впрочем, отметил он, на фронт они быстро не попадут. Их, скорее всего, будут беречь для прикрытия войск во время ожидаемого контрнаступления. Для этого же могут придержать и последние советские ракеты для ЗРК, резюмировал Леонков.
С 11 апреля авиация всё чаще наносит удары под Артемовском, поддерживая наше наступление. По данным Минобороны РФ, за это время российские самолеты на донецком направлении совершили 89 вылетов. Пик пришелся на 17 апреля, когда они 22 раза наносили удары по украинским позициям.