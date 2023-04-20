В ходе маневров ТОФ протестирована обновленная система обороны Камчатки

Также впервые прошла проверка общего выхода подводных лодок с баз на полуострове, был отработан сценарий их защиты на протяжении всего маршрута движения к заданным планом учений районам.
Источники «Известий» рассказали, что за последние годы Россия радикально усилила защиту полуострова. Там появились новые рубежи морской, воздушной и наземной обороны — в том числе новые системы ПВО, части береговой обороны, современные боевые корабли.
Эксперты обратили внимание на то, что внезапные маневры Тихоокеанского флота прошли параллельно с визитом в Москву министра обороны Китая Ли Шанфу. По их мнению, это совпадение вряд ли случайно с учетом очередного обострения отношений вокруг Тайваня.
«Как известно, на Тайване скоро выборы. И Китай очень боится вмешательства США во внутренние дела Тайваня и в выборы. И для того чтобы показать, что у Китая есть очень подготовленные в военном плане союзники, китайцы обратили на эти учения особое внимание. Это посыл США и НАТО, что в регионе складывается конфигурация взаимодействия между двумя странами», — рассказала завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.
Внезапная проверка боеготовности сил Тихоокеанского флота началась утром 14 апреля. Боевые корабли, суда обеспечения, субмарины ТОФ вышли из мест базирования и приступили к развертыванию в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей. Они выполняли учебно-боевые задачи в составе ударных, противолодочных ударных и минно-тральных групп, а также отрядов десантных кораблей.
Воздушно-космические силы (ВКС) в ходе учений отработали перехват условного противника, морскую разведку и поиск подводных лодок условного противника.