«Зеленский ведет, прежде всего, пиар-войну, поэтому может кинуть на убой кого угодно и в каком угодно количестве, если поймет, что получит выгоду и определенные плюшки от Запада. Поэтому я бы не исключал попытку боевиков ВСУ форсировать Днепр. У них есть несколько сценариев. Среди возможных участков — район города Новая Каховка в Херсонской области и Энергодара в Запорожской области», — сказал Рогов.
По его словам, попытка форсировать Днепр представляет собой самоубийство и идиотизм, но в действиях киевских властей не стоит искать здравый смысл.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украина не признает результаты плебисцита и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают удерживать его центр — город Запорожье.