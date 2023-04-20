Ученые выяснили, какие цвета одежды привлекают комаров и мух Даже слепых насекомых может привлечь определенный оттенок
Фоторепортажи
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
09:43 (мск), источник: © РИА Новости

Киев рассматривает несколько сценариев по форсированию Днепра, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Украинские войска могут попытаться форсировать Днепр в районе городов Новая Каховка или Энергодар, заявил РИА Новости глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зеленский ведет, прежде всего, пиар-войну, поэтому может кинуть на убой кого угодно и в каком угодно количестве, если поймет, что получит выгоду и определенные плюшки от Запада. Поэтому я бы не исключал попытку боевиков ВСУ форсировать Днепр. У них есть несколько сценариев. Среди возможных участков — район города Новая Каховка в Херсонской области и Энергодара в Запорожской области», — сказал Рогов.

По его словам, попытка форсировать Днепр представляет собой самоубийство и идиотизм, но в действиях киевских властей не стоит искать здравый смысл.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украина не признает результаты плебисцита и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают удерживать его центр — город Запорожье.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 СМИ: Путин 'показал США средний палец', приняв важного гостя в Кремле
Надо было думать раньше. Россия отобрала у Финляндии самое ценное
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта