Экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову арестовали на два месяца

«Басманным районным судом Москвы 19 апреля 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яриловой Ольги Сергеевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (“Злоупотребление должностными полномочиями”), сроком до 16 июня 2023 года. В удовлетворении ходатайства обвиняемой и стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано», — сказала собеседница агентства.
Вменяемое экс-чиновнице наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее сообщалось, что экс-чиновница задержана в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей при участии в проекте «Пушкинская карта». Официальными комментариями ее представителей ТАСС пока не располагает.
Ольга Ярилова стала заместителем министра культуры в 2018 году. В сентябре 2022 года она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.
По версии следствия, в прошлом году Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов, используя фиктивные «Пушкинские карты», выпущенные оператором программы АО «Почта Банк», обманули работников банка и Министерства культуры России и похитили более 200 млн рублей. Для этого они организовали массовое приобретение билетов, однако никаких культурно-массовых мероприятий не проводили. В ходе расследования на имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей наложен арест. Все трое содержатся под стражей с января.
Всероссийская программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года. С помощью этой карты молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры и музеи, на концерты, номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.