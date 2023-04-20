Военный ВСУ рассказал, как почти весь их взвод убили за день в Артемовске

«Это был настоящий ад», — признался Алексей, отметив, что во взводе, который состоял из 21 военного, только трое, в том числе он сам, пережили один день в городе без ранений.
Как отмечает газета, Украина на этом участке уже потеряла значительную часть своих опытных солдат и израсходовала большое количество оружия и артиллерии.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Судя по последним сводкам Минобороны РФ, ежедневные потери Вооруженных сил Украины в Артемовске исчисляются сотнями погибших.