13:24 (мск), источник: Московский комсомолец
В Москве похитили мать помощницы сенатора Совфеда
Шантажисты требуют заплатить 2 миллиона рублей за освобождение матери помощницы сенатора Шевченко.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В столице России похитили маму помощницы сенатора Совета Федерации РФ Андрея Шевченко. 52-летней Елене Силкиной позвонили предполагаемые преступники с трех разных номеров. Они сообщили, что удерживают ее маму, 76-летнюю пенсионерку Татьяну Георгиевну, в заложниках. Шантажисты заявили, что если женщина хочет увидеть свою мать снова, она должна заплатить за нее выкуп в размере 2 миллионов рублей. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил, Telegram-канал Shot.
Известно, что сама Елена Силкина пыталась связаться со своей матерью, но та на связь не вышла. Женщина доехала и до ее квартиры, но пенсионерки не оказалось дома. Последний раз похищенную гражданку видели у Ленинградского вокзала. Камеры наблюдения показали, что до этого она спокойно гуляла по Москве. Последний раз мать и дочь виделись 16 апреля, а уже через два дня помощнице сенатора стали названивать неизвестные и требовать выкупа. Силкина обратилась в полицию. Поиски ее матери продолжаются третий день.
Оперативники полагают, что пенсионерку обманом заставили покинуть дом, а затем захватили и стали требовать выкупа с ее дочери. Московский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.
Елена Силкина является помощницей сенатора Совета Федерации РФ от Оренбургской области Андрея Шевченко.