При взрыве в Белгороде образовалась огромная воронка

По его словам, инцидент произошел на перекрестке улиц Ватутина и Губкина в юго-восточной части города.
«Мы проезжали там буквально семь минут до взрыва, услышали взрыв, вернулись, и тут такое… Воронка просто сумасшедшая. Несколько машин повреждено, магазин. Слава богу, без жертв», — сказал Лежнев, добавив, что сейчас он находится на месте событий.
Позднее информацию о произошедшем подтвердил глава региона Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров», — заявил он.
Губернатор также сообщил о наличии повреждений остекления в соседнем от места ЧП многоквартирном доме. Кроме того, взрывная волна повредила несколько припаркованных автомобилей и повалила столбы линии электропередачи.
«Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте. Вся дополнительная информация позже», — подчеркнул Гладков.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина выставили оцепление. Жителей не пропускают на перекресток. На место прибыли полиция, скорая помощь и МЧС. На крыше магазина, который примыкает к жилой многоэтажке, лежит перевернутый автомобиль, рядом с ним работают спасатели.
Белгородская область не раз подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности.