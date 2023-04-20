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23:00 (мск), источник: © РИА Новости

При взрыве в Белгороде образовалась огромная воронка

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр — РИА Новости. В Белгороде прогремел взрыв, образовалась большая воронка, рассказал РИА Новости советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, ставший очевидцем события.

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По его словам, инцидент произошел на перекрестке улиц Ватутина и Губкина в юго-восточной части города.

«Мы проезжали там буквально семь минут до взрыва, услышали взрыв, вернулись, и тут такое… Воронка просто сумасшедшая. Несколько машин повреждено, магазин. Слава богу, без жертв», — сказал Лежнев, добавив, что сейчас он находится на месте событий.

Позднее информацию о произошедшем подтвердил глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров», — заявил он.

Губернатор также сообщил о наличии повреждений остекления в соседнем от места ЧП многоквартирном доме. Кроме того, взрывная волна повредила несколько припаркованных автомобилей и повалила столбы линии электропередачи.

«Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте. Вся дополнительная информация позже», — подчеркнул Гладков.

Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина выставили оцепление. Жителей не пропускают на перекресток. На место прибыли полиция, скорая помощь и МЧС. На крыше магазина, который примыкает к жилой многоэтажке, лежит перевернутый автомобиль, рядом с ним работают спасатели.

Белгородская область не раз подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности.

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