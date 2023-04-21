В фотоловушку заповедника в Приморье попал леопард Папы Римского На кадрах хищник лакомится добычей.
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
Главное
Спецоперация на Украине
02:23 (мск), источник: Life.ru

С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора

С американского актёра Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора на съёмочной площадке. Такое решение приняла прокуратура штата Нью-Мексико, сообщает ABC со ссылкой на адвокатов артиста.

Источник: Reuters

«Мы удовлетворены решением снять обвинения с Алека Болдуина и призываем провести тщательное расследование трагического инцидента», — заявили они.

А перед этим стало известно, что съёмки фильма «Раст» (или «Ржавчина») возобновляются. По данным СМИ, это часть мирового соглашения актёра с мужем погибшего оператора.

Напомним, трагедия на съёмочной площадке случилась в октябре 2021 года, когда актёр выстрелил из пистолета, который считал не заряженным. Пуля попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс погибла. Позже помощник режиссёра признал наличие нарушений на съёмочной площадке, связанных с оружием. В феврале 2023 года Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Потом его смягчили, актёру грозило наказание максимум в виде 18 месяцев тюрьмы. Вину в убийстве оператора Болдуин признать отказывался.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Концертный "чёс" по России, а квартиры в Голливуде: как живут Леонид Агути
На месте удара молнии нашли инопланетные объекты
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
кино