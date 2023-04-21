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02:49 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал экс-полицейского, который помог убийцам Дугиной получить ее личные данные

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, который обвиняется в том, что за деньги помогал третьим лицам получать личные данные граждан. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Избрать обвиняемому Рыбину Ивану Ильичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей обвиняемому Рыбину Ивану Ильичу до 11 июня 2023 года. В удовлетворении ходатайства обвиняемого и стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста — отказать», — сказано в тексте документа.

При избрании меры пресечения суд учел, что обвиняемый «длительное время состоял на различных должностях в системе МВД России, обладает специальными навыками и познаниями в области ведения следственных действий, а также оперативно-разыскных мероприятий». Поэтому, находясь на свободе, он может создать ложные доказательства своей невиновности или уничтожить имеющиеся.

Майор полиции Рыбин обвиняется в двух преступлениях — в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК РФ). Само уголовное дело был возбуждено 11 апреля, а через несколько дней фигуранта задержали и допросили. По каждому из деяний арестованному грозит до четырех лет лишения свободы.

Как пишет «Коммерсантъ», Рыбин за деньги «пробивал» информацию о тех или иных гражданах. И один раз данные, предоставленные экс-полицейским, попали в руки организаторов убийства Дугиной и были использованы в организации этого преступления. Кто именно обратился к Рыбину и какие именно сведения получил с помощью бывшего полицейского, в статье не говорится.

29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа Подмосковья. 22 августа в Центре общественных связей ФСБ России ТАСС сообщали, что убийство Дугиной раскрыто. Позже в ФСБ заявили, что причастной к этому преступлению считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан. После совершения преступления Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. В спецслужбе уточнили, что для организации убийства Вовк арендовала квартиру в доме, где проживала Дугина. Вовк заочно арестована Басманным судом Москвы. Она обвиняется по п. «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти»).

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