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04:44 (мск), источник: ТАСС

WP сообщила о попытках Вашингтона уговорить Киев оставить Артемовск

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов предупреждала киевские власти, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать Артемовск (украинское название — Бахмут), поэтому лучше оставить город. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на секретную документацию Пентагона и американской разведки, которая, предположительно, попала в соцсети.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

В ней говорится, что Вашингтон еще в январе сообщал Киеву о том, что ВСУ в Артемовске будут окружены российскими войсками. Так, «неуклонное» продвижение России с ноября «поставило под угрозу способность Украины удерживать город», и украинские силы, вероятно, окажутся «под угрозой окружения, если они не выведут войска в течение следующего месяца», отмечается в одном из документов под грифом «совершенно секретно». Издание подчеркивает, что все эти предупреждения не были услышаны украинскими властями.

При этом в материалах сказано, что также предлагалось подорвать моральный дух российских войск. Вашингтон, по данным газеты, рекомендовал Киеву направить против ВС РФ «улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения» — сочетание артиллерии и ракет класса «земля — воздух».

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил ТАСС, что российские силы контролируют уже почти 90% территории Артемовска. Как сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, попытки ВСУ в Артемовске и нескольких населенных пунктах ДНР контратаковать штурмовые отряды пресечены.

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