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06:04 (мск), источник: © РИА Новости

Артиллерия группировки «Центр» поразила около ста целей в зоне спецоперации

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Артиллерия российской группировки «Центр» поразила около ста целей противника в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В рамках контрбатарейной борьбы артиллерия группировки “Центр” с применением комплексов разведки нанесла огневое поражение по около ста целям противника», — рассказал офицер.

На Торском и Червонодибровском участках, по его словам, противник из числа 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады и штурмовая группа 95-й десантно-штурмовой бригады украинских войск предприняли попытки атаковать позиции российских подразделений.

«В результате удара штурмовой авиацией и огневого поражения артиллерией группировки “Центр” противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые позиции», — уточнил Савчук.

На краснолиманском направлении, отметил он, экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 армейской авиации группировки «Центр» нанесли удары с применением неуправляемых ракет по сосредоточению техники и живой силы противника.

Начальник пресс-центра добавил, что оперативно-тактическая авиация российской группировки продолжает наносить бомбовые удары по критически важным объектам украинских националистов.

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