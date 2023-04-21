Артиллерия группировки «Центр» поразила около ста целей в зоне спецоперации

«В рамках контрбатарейной борьбы артиллерия группировки “Центр” с применением комплексов разведки нанесла огневое поражение по около ста целям противника», — рассказал офицер.
На Торском и Червонодибровском участках, по его словам, противник из числа 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады и штурмовая группа 95-й десантно-штурмовой бригады украинских войск предприняли попытки атаковать позиции российских подразделений.
«В результате удара штурмовой авиацией и огневого поражения артиллерией группировки “Центр” противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые позиции», — уточнил Савчук.
На краснолиманском направлении, отметил он, экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 армейской авиации группировки «Центр» нанесли удары с применением неуправляемых ракет по сосредоточению техники и живой силы противника.
Начальник пресс-центра добавил, что оперативно-тактическая авиация российской группировки продолжает наносить бомбовые удары по критически важным объектам украинских националистов.