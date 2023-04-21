В фотоловушку заповедника в Приморье попал леопард Папы Римского На кадрах хищник лакомится добычей.
Фоторепортажи
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
06:17 (мск), источник: © РИА Новости

ФСБ предотвратила покушение СБУ на мэра Горловки

ГОРЛОВКА, 21 апр — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по ДНР предотвратили покушение СБУ на мэра Горловки Ивана Приходько. Об этом сам Приходько заявил РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«То, что мы с вами сейчас разговариваем, — это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, что они вовремя этот вопрос купировали, и не просто это случайная находка, это разработанная операция, преступники эти были под контролем, это, конечно, большой профессионализм», — отметил Приходько.

По его словам, злоумышленники планировали использовать такое количество взрывчатого вещества, от которого пострадали бы и его сотрудники, а также жильцы расположенного рядом дома.

Сотрудник УФСБ по ДНР уточнил, что исполнителем покушения должен был стать Артем Пызин, которого департамент контрразведки Службы безопасности Украины завербовал для сбора информации о дислокации и перемещениях Вооруженных сил России на территории городов Горловка и Енакиево.

«С момента вербовки он попал под оперативное наблюдение УФСБ РФ по ДНР, в марте 2023 года он получил задачу по наблюдению за главой администрации города Горловка Иваном Приходько, установлением маршрутов его передвижения и мест пребывания. В дальнейшем, следуя инструкциям СБУ, Пызин в одном из заброшенных зданий попытался собрать взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках», — рассказал сотрудник УФСБ.

Он уточнил, что сейчас идет розыск всех участников и организаторов готовившегося покушения.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 СМИ: Путин 'показал США средний палец', приняв важного гостя в Кремле
Надо было думать раньше. Россия отобрала у Финляндии самое ценное
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта