ФСБ предотвратила покушение СБУ на мэра Горловки

«То, что мы с вами сейчас разговариваем, — это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, что они вовремя этот вопрос купировали, и не просто это случайная находка, это разработанная операция, преступники эти были под контролем, это, конечно, большой профессионализм», — отметил Приходько.
По его словам, злоумышленники планировали использовать такое количество взрывчатого вещества, от которого пострадали бы и его сотрудники, а также жильцы расположенного рядом дома.
Сотрудник УФСБ по ДНР уточнил, что исполнителем покушения должен был стать Артем Пызин, которого департамент контрразведки Службы безопасности Украины завербовал для сбора информации о дислокации и перемещениях Вооруженных сил России на территории городов Горловка и Енакиево.
«С момента вербовки он попал под оперативное наблюдение УФСБ РФ по ДНР, в марте 2023 года он получил задачу по наблюдению за главой администрации города Горловка Иваном Приходько, установлением маршрутов его передвижения и мест пребывания. В дальнейшем, следуя инструкциям СБУ, Пызин в одном из заброшенных зданий попытался собрать взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках», — рассказал сотрудник УФСБ.
Он уточнил, что сейчас идет розыск всех участников и организаторов готовившегося покушения.