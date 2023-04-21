С горящего судна «Калтан» доставили на берег девятнадцать моряков

Пожар произошел на владивостокском судне «Калтан», принадлежащем ООО «Дальрыбпром». По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, военные ВМС республики оказывают поддержку в поисково-спасательной операции.
«На борту было 25 человек, четверых человек продолжают искать. Считается, что они могли остаться на судне для борьбы с пожаром. Это старший помощник и еще три члена экипажа. Девятнадцать человек доставлены на берег, два человека — капитан и старший механик — участвуют в поисках пропавших», — отметил собеседник агентства.
По его словам, из эвакуированных — двое с незначительными ожогами, остальные не получили травм.
Кравченко уточнил, что информации о ликвидации пожара на судне пока не поступало.
Он также добавил, что судно после ремонта в Пусане вышло в сторону Охотского моря. В Корейском проливе, в 37 милях восточнее порта Пусан, капитан подал сигнал об аварийной ситуации. Экипаж пытался бороться с огнем своими силами, но потушить его не удалось, тогда капитан дал команду сойти на спасательные плоты, на которые спустился 21 человек, включая его.