Bloomberg: диверсанты могли уйти после подрыва «Северных потоков» на подводном аппарате

По его словам, злоумышленники могли использовать технику, подобную той, которой располагают современные военно-морские силы. Как отметил специалист, обычное надводное судно провело бы немало времени в ожидании команды водолазов, осуществлявших подрыв, и привлекло бы слишком много внимания. Согласно его версии, для проведения подобной операции по установке взрывного устройства и последующего подъема на поверхность дайверу потребовалось бы несколько часов. Водолаз подчеркнул, что поиск трубопроводов без технологий слежения и точных координат, а также доставка и размещение взрывчатки стали бы сложной задачей для диверсантов.
ВМС Дании подтвердили обоснованность данной гипотезы, отметив, что водолазам было бы сложно провести столько времени на глубине, оставаясь незамеченными. Ведущая расследование полиция Копенгагена и органы разведки королевства отказались комментировать эту информацию.
Агентство также отметило, что публичное взаимодействие стран, затронутых происшествием, было очень незначительным. Германия, Дания, Польша и Швеция, а также Россия начали независимые расследования. «Подводный военный потенциал остается источником взаимного недоверия и подозрений, — говорится в публикации. — Несмотря на многолетнее сотрудничество в рамках учебных миссий, шведская и датская команды водолазов дистанцировались друг от друга при обследовании мест происшествия, не обмениваясь ни оборудованием, ни собранными уликами».