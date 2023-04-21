Из-за гигантского черного облака в Стамбуле наступила ночь Явление длилось всего несколько минут
Фоторепортажи
6Последствия взрыва в Белгороде
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
Главное
Спецоперация на Украине
16:09 (мск), источник: ТАСС

Христо Грозева заочно арестовали в РФ за организацию незаконного пересечения границы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал журналиста издания Bellingcat (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) Христо Грозева по делу об организации незаконного пересечения границы РФ. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

Источник: AFP 2022

«Судом в отношении Грозева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, который следует исчислять с момента его экстрадиции на территорию РФ, а именно с момента пересечения им государственной границы РФ и передачи конвойной службе ФСИН России либо с момента его задержания на территории России», — сказала представитель суда.

Грозев обвиняется по ч. 3 ст. 33 УК РФ и ч. 1 ст. 322 УК РФ («Организация незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации»). Как сообщили в правоохранительных органах, он организовал побег за границу редактора издания The Insider Романа Доброхотова (издание и редактор признаны в РФ иноагентами).

В конце июля прошлого года представитель ФСБ заявил в эфире телеканала «Россия-24» о причастности Грозева к попытке угнать боевые самолеты: бомбардировщик Су-24, истребитель Су-34 и сверхзвуковой ракетоносец Ту-22 М3. Эту операцию организовывала СБУ, а Грозев координировал действия ее участников. В декабре из базы данных на сайте МВД РФ стало известно, что он объявлен в розыск.

Грозев родился в Пловдиве в 1969 году. Работал на местных радиостанциях и в других СМИ, в 1995 году был приглашен американской компанией Metromedia для работы, в том числе с ее российскими активами. Он запускал «Радио Ника» в Сочи, «Канал Мелодия» и «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге и еще десятки радиостанций в странах Балтии, Финляндии, Болгарии, Венгрии. Позже Грозев приобрел у Metromedia акции российских радиостанций. В 2006 году он продал все свои медиапроекты в России, а в 2016 году его разрешение на пребывание в РФ было аннулировано ФСБ. Грозев — бизнес-партнер медиаменеджера Карла Габсбурга-Лотарингского. Он принимает активное участие в деятельности издания Bellingcat, которое пыталось установить обстоятельства отравления блогера Алексея Навального и освещало ряд других резонансных происшествий. Деятельность Bellingcat признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Говоря о том, что после этой фразы мир вздрогнул, Лавров отметил: "На это и был расчет, чтобы он вздрогнул"
"У меня нет своей страны. Мне пришлось покинуть страну, где я родился, где я боролся и где я наконец добился успеха"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта