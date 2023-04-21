Христо Грозева заочно арестовали в РФ за организацию незаконного пересечения границы

«Судом в отношении Грозева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, который следует исчислять с момента его экстрадиции на территорию РФ, а именно с момента пересечения им государственной границы РФ и передачи конвойной службе ФСИН России либо с момента его задержания на территории России», — сказала представитель суда.
Грозев обвиняется по ч. 3 ст. 33 УК РФ и ч. 1 ст. 322 УК РФ («Организация незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации»). Как сообщили в правоохранительных органах, он организовал побег за границу редактора издания The Insider Романа Доброхотова (издание и редактор признаны в РФ иноагентами).
В конце июля прошлого года представитель ФСБ заявил в эфире телеканала «Россия-24» о причастности Грозева к попытке угнать боевые самолеты: бомбардировщик Су-24, истребитель Су-34 и сверхзвуковой ракетоносец Ту-22 М3. Эту операцию организовывала СБУ, а Грозев координировал действия ее участников. В декабре из базы данных на сайте МВД РФ стало известно, что он объявлен в розыск.
Грозев родился в Пловдиве в 1969 году. Работал на местных радиостанциях и в других СМИ, в 1995 году был приглашен американской компанией Metromedia для работы, в том числе с ее российскими активами. Он запускал «Радио Ника» в Сочи, «Канал Мелодия» и «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге и еще десятки радиостанций в странах Балтии, Финляндии, Болгарии, Венгрии. Позже Грозев приобрел у Metromedia акции российских радиостанций. В 2006 году он продал все свои медиапроекты в России, а в 2016 году его разрешение на пребывание в РФ было аннулировано ФСБ. Грозев — бизнес-партнер медиаменеджера Карла Габсбурга-Лотарингского. Он принимает активное участие в деятельности издания Bellingcat, которое пыталось установить обстоятельства отравления блогера Алексея Навального и освещало ряд других резонансных происшествий. Деятельность Bellingcat признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ.