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16:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Пригожин опроверг заявление советника Пушилина об образовании котла для ВСУ под Бахмутом

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что говорить об образовании котла для военнослужащих ВСУ в Бахмуте (Артемовске) пока рано. Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что «крышка для котла» для ВСУ в городе «захлопнулась». Пушилин назвал слова своего советника «опрометчивыми».

Спецоперация на Украине

«Об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано, как и ранее, они находятся в так называемом “оперативном окружении”, когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет. Поэтому идут тяжелые бои», — отметил Евгений Пригожин (его слова приводит пресс-служба бизнесмена). Он также добавил, что те, «кто болтает языком вперед», создают проблемы.

Ранее сегодня, 21 апреля, об образовании котла в Бахмуте сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. В разговоре с ТАСС он утверждал, что бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к единственной дороге, которая использовалась для снабжения украинской группировки в Бахмуте (Артемовске), что означает полное окружение ВСУ в городе. По его словам, теперь «крышка котла захлопнулась».

Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале пообещал, что «проведет работу» с Гагиным и другими своими помощниками и советниками из-за их «опрометчивых заявлений» о ходе боевых действий в зоне военной операции.

Александр Кислов

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