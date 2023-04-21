Пригожин опроверг заявление советника Пушилина об образовании котла для ВСУ под Бахмутом

«Об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано, как и ранее, они находятся в так называемом “оперативном окружении”, когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет. Поэтому идут тяжелые бои», — отметил Евгений Пригожин (его слова приводит пресс-служба бизнесмена). Он также добавил, что те, «кто болтает языком вперед», создают проблемы.
Ранее сегодня, 21 апреля, об образовании котла в Бахмуте сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. В разговоре с ТАСС он утверждал, что бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к единственной дороге, которая использовалась для снабжения украинской группировки в Бахмуте (Артемовске), что означает полное окружение ВСУ в городе. По его словам, теперь «крышка котла захлопнулась».
Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале пообещал, что «проведет работу» с Гагиным и другими своими помощниками и советниками из-за их «опрометчивых заявлений» о ходе боевых действий в зоне военной операции.