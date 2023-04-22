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05:20 (мск), источник: © РИА Новости

Российская авиация уничтожила украинский склад со снарядами РСЗО

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российская авиация уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Сергеевки на Александро-Калининском направлении, противник лишился до 600 снарядов РСЗО, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Авиацией, действующей в интересах южной группировки войск на александро-калининском направлении, нанесен удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения противника в районе населенного пункта Сергеевка. В результате уничтожены до 600 реактивных снарядов систем залпового огня», — отметил Бигма.

На Марьинском направлении артиллерия соединений ЮВО огневыми налетами подавила пункты временной дислокации 43-й отдельной артиллерийской бригады противника в районе Горняка и такой же объект подразделений украинских сил специальных операций в районе Галициновки.

«В рамках контрбатарейной борьбы артиллерийской бригадой Южного военного округа в районе населенного пункта Острое уничтожена 152-миллиметровая гаубица противника Д-20, а также 152-миллиметровая самоходная гаубица в районе населенного пункта Горняк», — продолжил Бигма.

Он добавил, что на Авдеевском направлении артиллеристы Южного военного округа поразили опорные наблюдательные пункты 110-й отдельной механизированной бригады украинских военных.

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