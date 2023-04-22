Российская авиация уничтожила украинский склад со снарядами РСЗО

«Авиацией, действующей в интересах южной группировки войск на александро-калининском направлении, нанесен удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения противника в районе населенного пункта Сергеевка. В результате уничтожены до 600 реактивных снарядов систем залпового огня», — отметил Бигма.
На Марьинском направлении артиллерия соединений ЮВО огневыми налетами подавила пункты временной дислокации 43-й отдельной артиллерийской бригады противника в районе Горняка и такой же объект подразделений украинских сил специальных операций в районе Галициновки.
«В рамках контрбатарейной борьбы артиллерийской бригадой Южного военного округа в районе населенного пункта Острое уничтожена 152-миллиметровая гаубица противника Д-20, а также 152-миллиметровая самоходная гаубица в районе населенного пункта Горняк», — продолжил Бигма.
Он добавил, что на Авдеевском направлении артиллеристы Южного военного округа поразили опорные наблюдательные пункты 110-й отдельной механизированной бригады украинских военных.