На Камчатке ввели режим ЧС после извержения вулкана

«Главный итог сегодняшней комиссии по чрезвычайным ситуациям — это введение на территории Усть-Камчатского муниципального района ЧС (чрезвычайной ситуации). Комиссия единогласно приняла такое решение. Зоны ЧС — населенные пункты: поселки Ключи и Козыревск, село Майское», — говорится в сообщении.
Кроме того, Бондаренко добавил, что готовятся протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и все необходимые документы.
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По информации властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В прошлую среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз.