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06:13 (мск), источник: © РИА Новости

На Камчатке ввели режим ЧС после извержения вулкана

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории Усть-Камчатского района Камчатки, где несколько населенных пунктов пострадали после пеплопада во время извержения вулкана Шивелуч, сообщил у себя в телеграм-канале глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко.

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«Главный итог сегодняшней комиссии по чрезвычайным ситуациям — это введение на территории Усть-Камчатского муниципального района ЧС (чрезвычайной ситуации). Комиссия единогласно приняла такое решение. Зоны ЧС — населенные пункты: поселки Ключи и Козыревск, село Майское», — говорится в сообщении.

Кроме того, Бондаренко добавил, что готовятся протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и все необходимые документы.

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По информации властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В прошлую среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз.

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