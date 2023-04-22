Дворец показал ранее неизвестное фото Елизаветы II Это портрет королевы с внуками и правнуками, снятый Кейт Миддлтон
Фоторепортажи
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
6В Японии сакура зацвела раньше срока
Главное
Спецоперация на Украине
12:23 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 7 030 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 030, летальных исходов из-за ковида — на 34. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 116 случаев заражения и 33 смерти, всего с начала пандемии — 22 803 875 и 398 041 соответственно. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 7 414 против 7 409 днем ранее — до 22 196 590.

За сутки в России госпитализировали 958 заболевших ковидом против 1 108 днем ранее (снижение на 13,5%). Число госпитализаций увеличилось в 25 регионах и уменьшилось в 46, еще в 14 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 927 против 977 днем ранее — до 3 500 607. Умерли восемь заболевших (днем ранее — восемь, всего с начала пандемии — 48 633). Количество выздоровевших возросло на 932 и составило 3 310 346.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 574 случая заражения и 571 случай выздоровления, всего с начала пандемии — 1 934 954 и 1 890 861 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на семь, до 37 565.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Говоря о том, что после этой фразы мир вздрогнул, Лавров отметил: "На это и был расчет, чтобы он вздрогнул"
"У меня нет своей страны. Мне пришлось покинуть страну, где я родился, где я боролся и где я наконец добился успеха"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта