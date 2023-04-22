В России выявили 7 030 случаев заражения коронавирусом за сутки

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 116 случаев заражения и 33 смерти, всего с начала пандемии — 22 803 875 и 398 041 соответственно. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 7 414 против 7 409 днем ранее — до 22 196 590.
За сутки в России госпитализировали 958 заболевших ковидом против 1 108 днем ранее (снижение на 13,5%). Число госпитализаций увеличилось в 25 регионах и уменьшилось в 46, еще в 14 ситуация не изменилась.
В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 927 против 977 днем ранее — до 3 500 607. Умерли восемь заболевших (днем ранее — восемь, всего с начала пандемии — 48 633). Количество выздоровевших возросло на 932 и составило 3 310 346.
В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 574 случая заражения и 571 случай выздоровления, всего с начала пандемии — 1 934 954 и 1 890 861 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на семь, до 37 565.