В фотоловушку заповедника в Приморье попал леопард Папы Римского На кадрах хищник лакомится добычей.
Фоторепортажи
8Празднование Ураза-байрама в России
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
Главное
Спецоперация на Украине
19:53 (мск), источник: Ведомости

Гладков рассказал об уничтожении обнаруженной в Белгороде авиабомбы

Обнаруженная в Белгороде неразорвавшаяся авиабомба была уничтожена в безопасном месте после того, как ее вывезли из города, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

6
фотографий
6
фотографий

«Уничтожение взрывоопасного предмета произведено», — написал Гладков в своем Telegram-канале, прикрепив к сообщению видео подрыва снаряда.

Об обнаружении неразорвавшейся авиабомбы в центре Белгорода Гладков рассказал 22 апреля, в связи с этим была проведена эвакуация 3000 жителей из 17 многоквартирных домов, сейчас жителей уже начали возвращать в квартиры.

20 апреля в Белгороде произошел взрыв, в результате которого на перекрестке одной из центральных улиц образовалась воронка радиусом 20 м. Позже в Минобороны объяснили случившееся нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС России. В результате происшествия три человека получили ранения, ущерб был нанесен нескольким квартирам и автомобилям.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 КПРФ нашла кандидата в губернаторы Подмосковья
Российские авиакомпании получили 144 млрд рублей убытков в 2022 году
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта