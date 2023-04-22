Гладков рассказал об уничтожении обнаруженной в Белгороде авиабомбы

«Уничтожение взрывоопасного предмета произведено», — написал Гладков в своем Telegram-канале, прикрепив к сообщению видео подрыва снаряда.
Об обнаружении неразорвавшейся авиабомбы в центре Белгорода Гладков рассказал 22 апреля, в связи с этим была проведена эвакуация 3000 жителей из 17 многоквартирных домов, сейчас жителей уже начали возвращать в квартиры.
20 апреля в Белгороде произошел взрыв, в результате которого на перекрестке одной из центральных улиц образовалась воронка радиусом 20 м. Позже в Минобороны объяснили случившееся нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС России. В результате происшествия три человека получили ранения, ущерб был нанесен нескольким квартирам и автомобилям.