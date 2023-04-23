04:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
736 млн рублей перевели жители Красноярского края мошенникам с начала 2023 года
Рассказываем о самой популярной схеме обмана.
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736 млн рублей перевели жители Красноярского края мошенникам с начала 2023 года. Об этом Sibnovosti.ru сообщили в краевой прокуратуре. Только за последнюю неделю жертвами интернет-аферистов стали 278 жителей региона. Они перевели на счета преступников без малого 53 млн рублей. Как рассказали в ведомстве, одной из наиболее популярной схем обмана уже долгое время остается «звонок из банка».
Так, нескольким жителям Октябрьского района г. Красноярска неизвестные позвонили через WhatsApp и представились сотрудниками безопасности банка. Лжебанкиры сообщали красноярцам ложную информацию о якобы одобрении банком кредитных заявок и задолженности по ним. Обманутые граждане по указке мошенников шли в банк, где снимали наличные деньги для погашения несуществующей задолженности по кредитам. Таким образом они перевели на счета аферистов более 3 млн руб., — рассказали в прокуратуре.