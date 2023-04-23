В фотоловушку заповедника в Приморье попал леопард Папы Римского На кадрах хищник лакомится добычей.
Фоторепортажи
8Празднование Ураза-байрама в России
6В Японии сакура зацвела раньше срока
Главное
Спецоперация на Украине
04:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

736 млн рублей перевели жители Красноярского края мошенникам с начала 2023 года

Рассказываем о самой популярной схеме обмана.

736 млн рублей перевели жители Красноярского края мошенникам с начала 2023 года. Об этом Sibnovosti.ru сообщили в краевой прокуратуре. Только за последнюю неделю жертвами интернет-аферистов стали 278 жителей региона. Они перевели на счета преступников без малого 53 млн рублей. Как рассказали в ведомстве, одной из наиболее популярной схем обмана уже долгое время остается «звонок из банка».

Так, нескольким жителям Октябрьского района г. Красноярска неизвестные позвонили через WhatsApp и представились сотрудниками безопасности банка. Лжебанкиры сообщали красноярцам ложную информацию о якобы одобрении банком кредитных заявок и задолженности по ним. Обманутые граждане по указке мошенников шли в банк, где снимали наличные деньги для погашения несуществующей задолженности по кредитам. Таким образом они перевели на счета аферистов более 3 млн руб., — рассказали в прокуратуре.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Ущерб от взрыва на Крымском мосту оценивается в 200-500 млн рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта