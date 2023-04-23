Херш рассказал о замалчивании Западом утечки оружия ВСУ на черный рынок

«Это вызывало серьезное беспокойство. Где-то полгода назад CBS выпустил материал, который затем пришлось отозвать», — рассказал он в интервью RT 23 апреля.
Херш добавил, что еще на раннем этапе конфликта Польшу, Румынию и другие граничащие страны «наводнило оружие», поставляемое Западом Киеву. Он указал, что «различные командиры» — зачастую не генералы, а полковники и другие — получали партии оружия и лично перепродавали или выбрасывали их на черный рынок.
Ранее, 13 апреля, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжат оказывать Украине всю необходимую поддержку для ведения боевых действий.
До этого, в декабре прошлого года, военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive писал, что боевая техника, которую западные страны поставляют Украине, всплывет на черном рынке в других частях света. Он отмечал, что при таком объеме импорта оружия трудно отследить конечную точку его поставки.
2 ноября стало известно, что оружие, которое поставляют Киеву западные страны, появилось на черных рынках Европы. Уточнялось, что в странах Северной Европы на нелегальных торговых площадках было замечено в том числе финское оружие, которое ранее было передано украинской армии.
В октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что поставляемое вооружение оказывается на черном рынке, а его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.