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13:05 (мск), источник: © РИА Новости

Умер депутат Госдумы Николай Борцов

На 78-м году жизни умер депутат Госдумы Николай Борцов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Умер депутат Госдумы от «Единой России» Николай Борцов, сообщила РИА Новости пресс-служба фракции.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно на 78-м году жизни умер депутат Государственной думы Борцов Николай Иванович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — заявили в партии.

Борцов родился 8 мая 1945 года. Окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт в 1980-м.

В 1981 году возглавил Лебедянский консервный завод.

Депутат Госдумы с 2003-го. В действующем созыве был членом комитета по делам национальностей.

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