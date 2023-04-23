Сальдо опроверг сообщения об украинском плацдарме на левом берегу Днепра

«Официально заявляю, что по состоянию на 23 апреля никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Алешек, а также и в любых других местах на левобережной части Херсонской области или на Кинбурнской косе нет и не было. Наши военные полностью контролируют территорию», — подчеркнул он.
По словам Сальдо, могут иметь место случаи высадки диверсионных групп противника, которые успевают сделать селфи на левом берегу перед тем, как будут накрыты артиллерией или сброшены в воду российскими бойцами.
Политик отметил, что ложные сообщения о плацдармах ВСУ на левобережье распространяют украинские ресурсы, пытаясь дезинформировать и деморализовать население освобожденных территорий.
«К сожалению, из-за стремления к сенсациям или недостаточного опыта на эту приманку ловятся некоторые наши информационные платформы. Призываю всех работников СМИ и блогеров доверять только официальным источникам, перепроверять информацию перед тем, как публиковать подобного рода “сенсации”, — указал Сальдо.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживает Украина.