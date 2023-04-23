В районе Харькова поражены цеха для ремонта украинских БПЛА «Стриж»

«В районе города Харькова поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялись ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов “Стриж”, — уточнили в военном ведомстве.
Помимо этого, около населенного пункта Серебрянка в ДНР российские военные ударили по командно-наблюдательному пункту батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.
Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 118 районах.
Средства противовоздушной обороны перехватили одну украинскую оперативно-тактическую ракета «Гром-2», а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, российские военные уничтожили девять беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.
Москва с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.