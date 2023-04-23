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14:46 (мск), источник: © РИА Новости

В районе Харькова поражены цеха для ремонта украинских БПЛА «Стриж»

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские военные поразили около Харькова цеха предприятия, где ремонтировали и испытывали беспилотники «Стриж», сообщило Министерство обороны. Кроме того, российские военные уничтожили девять беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В районе города Харькова поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялись ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов “Стриж”, — уточнили в военном ведомстве.

Помимо этого, около населенного пункта Серебрянка в ДНР российские военные ударили по командно-наблюдательному пункту батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 118 районах.

Средства противовоздушной обороны перехватили одну украинскую оперативно-тактическую ракета «Гром-2», а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, российские военные уничтожили девять беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Москва с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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