Умер депутат-единоросс Джашарбек Узденов

«Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища», — сказал он.
По его словам, Узденов скончался «после тяжелой и продолжительной болезни». Он «долго боролся, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее», отметил Васильев.
Парламентарий назвал коллегу «чутким, внимательным, волевым, всегда готовым прийти на помощь».
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Наша скорбь вместе с вами», — добавил единоросс.
Узденов родился 25 января 1967 года в ауле Кызыл-Октябрь Зеленчукского района Ставропольского края. Окончил Ростовский институт народного хозяйства. С 1992 по 2009 год занимался бизнесом, связанным с поставками трикотажной пряжи и изготовлением трикотажных товаров.
В 2009 году был избран депутатом Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии. В 2013-м стал руководителем управления охраны окружающей среды и водных ресурсов республики. С 2020 по 2021 год возглавлял министерство природных ресурсов и экологии региона.
Был депутатом Думы с сентября 2021 года, избран по избирательному округу № 16 (Карачаево-Черкесская Республика; 78,6% голосов). Входил в думский комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. В 2021 году Узденов отчитался о доходе 3,083 млн руб.
23 апреля умер единоросс, член думского комитета по делам национальностей Николай Борцов. Он скоропостижно скончался на 78-м году жизни. Борцов был депутатом с 2003 года, несколько лет возглавлял завод «Лебедянский», который был одним из крупнейших производителей соков в России. Несколько лет входил в список наиболее богатых парламентариев (в 2020 году задекларировал доход в размере 1,5 млрд руб.). В 2021 году занимал 194-е место в списке состоятельных россиян по версии Forbes с состоянием $550 млн.