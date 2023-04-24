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10:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Четыре беспилотника атаковали российский регион

Четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Источник: Reuters

По сведениям издания, при атаке на российский регион один человек пострадал, также оказались повреждены несколько домов, вышка связи и дизельный трансформатор.

Предположительно, один БПЛА долетел до села Муром в четырех километрах от границы. С него на телефонную вышку сбросили гранату.

Другой дрон, сопоставимый по размерам с небольшим самолетом, упал и взорвался близ села в Белгородском районе. В результате там пострадал один житель.

Кроме того, по информации Mash, еще два беспилотника удалось сбить. Один посадили при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), второй рухнул после стрельбы. При падении у него сдетонировал боеприпас.

20 апреля сообщалось, что в Белгородской области украинский дрон взорвался после принудительной посадки.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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