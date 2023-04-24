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11:41 (мск), источник: Московский комсомолец

Против музыканта Алексея Кортнева возбудили уголовное дело

В отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева возбуждено уголовное дело после произошедшего инцидента с оскорблением полицейского.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о случае, который произошел в феврале в одном из баров Новосибирска — об этом в беседе с ТАСС сообщил сам исполнитель.

Музыкант намерен встречаться со своим адвокатом, прилетать в Новосибирск. «Я считаю, [уголовное преследование] абсолютно незаслуженно», — сказал Кортнев.

Дело возбуждено по ст. 319 Уголовного кодекса РФ («Оскорбление представителя власти»). Максимальное наказание предусматривает штраф в размере трехмесячной зарплаты осужденного либо исправительные работы на срок до одного года.

В феврале в соцсетях распространилась информация, согласно которой Кортнев был задержан в Новосибирске якобы за то, что показал неприличный жест в адрес полицейского.

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