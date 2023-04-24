Против музыканта Алексея Кортнева возбудили уголовное дело

Речь идет о случае, который произошел в феврале в одном из баров Новосибирска — об этом в беседе с ТАСС сообщил сам исполнитель.
Музыкант намерен встречаться со своим адвокатом, прилетать в Новосибирск. «Я считаю, [уголовное преследование] абсолютно незаслуженно», — сказал Кортнев.
Дело возбуждено по ст. 319 Уголовного кодекса РФ («Оскорбление представителя власти»). Максимальное наказание предусматривает штраф в размере трехмесячной зарплаты осужденного либо исправительные работы на срок до одного года.
В феврале в соцсетях распространилась информация, согласно которой Кортнев был задержан в Новосибирске якобы за то, что показал неприличный жест в адрес полицейского.