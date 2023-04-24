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13:23 (мск), источник: © РИА Новости

«Группа Вагнера» продвинулась в западных районах Артемовска

АРТЕМОВСК, 24 апр — РИА Новости. Бойцы «группы “Вагнер” продвинулись в западных окраинах Артемовска и ведут бои уже за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Три дня назад зашли за “железку” на девятиэтажку, зачистили и сейчас двигаемся на запад. Впереди девятиэтажки, крайние, которые остались в западной части Бахмута», — рассказал боец.

Он отметил, что в этой части города осталось мало уцелевших зданий, которые можно использовать как укрытия. В то же время украинские военные, по словам собеседника агентства, занимают выгодные высоты в многоэтажных домах.

«Вся трудность в том, что они сейчас сидят на высоте, а мы стараемся двигаться, любые укрытия ищем. В этом плане сложновато, потому что домов целых там нет и укрытий там тоже нет, поэтому стараемся по-быстрому заходить в многоэтажки», — добавил военный.

Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Используется Киевом в качестве транспортного узла для снабжения группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

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