«Группа Вагнера» продвинулась в западных районах Артемовска

«Три дня назад зашли за “железку” на девятиэтажку, зачистили и сейчас двигаемся на запад. Впереди девятиэтажки, крайние, которые остались в западной части Бахмута», — рассказал боец.
Он отметил, что в этой части города осталось мало уцелевших зданий, которые можно использовать как укрытия. В то же время украинские военные, по словам собеседника агентства, занимают выгодные высоты в многоэтажных домах.
«Вся трудность в том, что они сейчас сидят на высоте, а мы стараемся двигаться, любые укрытия ищем. В этом плане сложновато, потому что домов целых там нет и укрытий там тоже нет, поэтому стараемся по-быстрому заходить в многоэтажки», — добавил военный.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Используется Киевом в качестве транспортного узла для снабжения группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.