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25 апреля, источник: ТАСС

Количество ДТП с электросамокатами в России выросло на 40% в 2022 году

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов, в России в 2022 году выросло на 40%, при этом число погибших сократилось на 5%. Это следует из обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД России за 2022 год.

Источник: РИА "Новости"

«В 2022 году зарегистрировано 941 (на 40% больше аналогичного периода позапрошлого года) ДТП с участием СИМ, в результате погибли 19 (на 5% меньше, чем в 2021 году) человек, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте до 16 лет», — сказано в материалах. Отмечено, что ранения получили 976 (больше на 38,6%) человек, в числе которых 192 ребенка в возрасте до 16 лет.

Наибольшее количество ДТП со средствами индивидуальной мобильности зарегистрировано в Краснодарском крае, Тюменской, Свердловской, Нижегородской областях, Москве и Санкт-Петербурге. Погибшие в происшествиях с участием СИМ зарегистрированы в ДТП, произошедших в Республике Башкортостан, Чувашской Республике, Алтайском и Пермском краях, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях, Москве и Санкт-Петербурге.

Наибольшее количество ДТП (18%) с участием СИМ регистрировалось в местах выезда с прилегающей территории — дворы, АЗС и т. д. «В общем, в местах пересечения проезжих частей (выезды с прилегающих территорий и перекрестки) зарегистрировано 47% ДТП с участием СИМ. На пешеходных переходах произошло 27% таких ДТП. В местах, характеризующихся более низким уровнем конфликтности транспортных потоков (перегон, тротуар и т. д.), зафиксировано 26% ДТП», — сказано в обзоре.

Также отмечается, что половина ДТП с участием СИМ произошла по причине их внезапного появления для других участников дорожного движения и малой заметности в транспортном потоке. Согласно опубликованным данным, пользователи СИМ находились с признаками опьянения в 5% случаев участия в ДТП.

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