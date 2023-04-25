Количество ДТП с электросамокатами в России выросло на 40% в 2022 году

«В 2022 году зарегистрировано 941 (на 40% больше аналогичного периода позапрошлого года) ДТП с участием СИМ, в результате погибли 19 (на 5% меньше, чем в 2021 году) человек, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте до 16 лет», — сказано в материалах. Отмечено, что ранения получили 976 (больше на 38,6%) человек, в числе которых 192 ребенка в возрасте до 16 лет.
Наибольшее количество ДТП со средствами индивидуальной мобильности зарегистрировано в Краснодарском крае, Тюменской, Свердловской, Нижегородской областях, Москве и Санкт-Петербурге. Погибшие в происшествиях с участием СИМ зарегистрированы в ДТП, произошедших в Республике Башкортостан, Чувашской Республике, Алтайском и Пермском краях, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях, Москве и Санкт-Петербурге.
Наибольшее количество ДТП (18%) с участием СИМ регистрировалось в местах выезда с прилегающей территории — дворы, АЗС и т. д. «В общем, в местах пересечения проезжих частей (выезды с прилегающих территорий и перекрестки) зарегистрировано 47% ДТП с участием СИМ. На пешеходных переходах произошло 27% таких ДТП. В местах, характеризующихся более низким уровнем конфликтности транспортных потоков (перегон, тротуар и т. д.), зафиксировано 26% ДТП», — сказано в обзоре.
Также отмечается, что половина ДТП с участием СИМ произошла по причине их внезапного появления для других участников дорожного движения и малой заметности в транспортном потоке. Согласно опубликованным данным, пользователи СИМ находились с признаками опьянения в 5% случаев участия в ДТП.