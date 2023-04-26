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15:23 (мск), источник: РБК

На Кипре в здание российского центра бросили коктейль Молотова

В здание Российского центра науки и культуры в Никосии бросили коктейли Молотова, после чего оно загорелось. Людей эвакуировали из здания, ущерб от пожара большой, рассказала глава центра.

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На Кипре в Никосии в здание Российского центра науки и культуры бросили коктейль Молотова. Здание загорелось, сообщил представитель центра.

«Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша По данным очевидцев, в здание были брошены коктейли Молотова», — сказала ТАСС руководитель центра Алина Радченко.

По ее словам, из здания эвакуировали людей, полиция оцепила место происшествия, пожарные ликвидируют возгорание.

Директор центра отметила, что ущерб от пожара большой — сгорела вся стена, крыша, материалы. «Выбрана такая точка, где все офисные помещения», — сказала Радченко (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что помещения пока не проверяли, но вероятно они не пострадали.

Материал дополняется.

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