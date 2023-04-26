На Кипре в здание российского центра бросили коктейль Молотова

На Кипре в Никосии в здание Российского центра науки и культуры бросили коктейль Молотова. Здание загорелось, сообщил представитель центра.
«Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша По данным очевидцев, в здание были брошены коктейли Молотова», — сказала ТАСС руководитель центра Алина Радченко.
По ее словам, из здания эвакуировали людей, полиция оцепила место происшествия, пожарные ликвидируют возгорание.
Директор центра отметила, что ущерб от пожара большой — сгорела вся стена, крыша, материалы. «Выбрана такая точка, где все офисные помещения», — сказала Радченко (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что помещения пока не проверяли, но вероятно они не пострадали.