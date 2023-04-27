05:31 (мск), источник: ТАСС
Помощника капитана «Амура» приговорили в Японии к трем годам тюрьмы с отсрочкой наказания
ТОКИО, 27 апреля. /ТАСС/. Окружной суд японского города Асахикава (префектура Хоккайдо) в четверг приговорил Павла Добрянского — третьего помощника капитана российского траулера «Амур», с которым в мае 2021 года столкнулась японская рыболовецкая шхуна «Хокко-мару-8», — к трем годам тюрьмы с отсрочкой исполнения на пять лет. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Саппоро.