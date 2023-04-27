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05:31 (мск), источник: ТАСС

Помощника капитана «Амура» приговорили в Японии к трем годам тюрьмы с отсрочкой наказания

ТОКИО, 27 апреля. /ТАСС/. Окружной суд японского города Асахикава (префектура Хоккайдо) в четверг приговорил Павла Добрянского — третьего помощника капитана российского траулера «Амур», с которым в мае 2021 года столкнулась японская рыболовецкая шхуна «Хокко-мару-8», — к трем годам тюрьмы с отсрочкой исполнения на пять лет. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Саппоро.

Источник: Reuters

«Он был признан виновным. Суд приговорил его к трем годам тюрьмы с отсрочкой исполнения на пять лет. По сути, это аналог условного срока на пять лет. По словам адвоката, так как у него [Добрянского] нет визы, он будет депортирован в РФ», — сказал собеседник агентства. Прокуратура запрашивала для Добрянского три года и шесть месяцев тюремного заключения.

В японской судебной системе часто выносятся приговоры с отсрочкой исполнения. Обвиняемый не отбывает реальный срок в тюрьме, если не совершает правонарушений в указанный период.

Судебный процесс над помощником капитана «Амура» начался в сентябре 2022 года. За это время было проведено несколько следственных экспериментов и судебных слушаний по его делу.

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