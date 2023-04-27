Группировка «Центр» за день поразила 130 целей противника

«За день огневое поражение нанесено по более 130 целям, из них около 100 — по районам сосредоточения живой силы и техники и свыше 20 — по артиллерийским подразделениям противника», — сказал офицер.
На Краснолиманском направлении силами и средствами разведки группировки войск «Центр» вскрыты позиции 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады Украины. В результате ударов штурмовой и армейской авиации противник понес потери в личном составе и технике.
Кроме этого, отметил Савчук, средства ПВО российской группировки уничтожили пять украинских беспилотников типа «Фурия» и «Лелека-100».