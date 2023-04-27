Блогера Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию

«Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере… Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство», — говорится в сообщении ведомства.
По данным СК, Блиновская не уплатила за 2019−2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Она оказывала информационные услуги через Интернет с помощи схемы «дробления» бизнеса, отмечает ведомство.
Кроме того, в рамках уголовного дела в офисе и по месту проживания подозреваемой проводятся обыски. Расследование продолжается.
«В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций», — добавляется в сообщении.