13:33 (мск), источник: РБК
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Алексея Кортнева
Дело возбуждено по статье об оскорблении представителя власти. По ней музыканту грозит штраф до 40 тыс. руб. или обязательные либо исправительные работы.
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Уголовное дело против лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева возбудили в управлении СК по Новосибирской области. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
Дело возбудили по ст. 319 УК («Оскорбление представителя власти»). По ней Кортневу грозит штраф до 40 тыс. руб., обязательные работы до 60 часов или исправительные работы сроком до одного года.
О том, что против него возбудили уголовное дело, сам Кортнев говорил ранее.
Уголовное дело против музыканта связано с инцидентом, произошедшим после отмены выступления «Несчастного случая» в Новосибирске, сообщал портал NGS. Концерт должен был пройти 14 февраля в одном из клубов Академгородка. Однако «в связи с предполагаемым задымлением в соседнем помещении (отделение “Почты России”), в клубе сперва произошло отключение электричества, а после на место прибыли сотрудники полиции и пожарной службы», сообщается на странице группы во «ВКонтакте».
Позже Кортнева и музыканта Дмитрия Чувелева вызвали в полицию «для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий».
Сам Кортнев в разговоре с ТАСС 16 февраля сообщил, что инцидент с полицией исчерпан и протокол на него не составляли. В беседе с «Московским комсомольцем» музыкант сказал, что не показывал полицейским «никаких жестов».
На февраль в Новосибирске у Кортнева было запланировано три выступления, но провести получилось только одно. Два других концерта владельцы помещений отменили без объяснения причин, сообщали организаторы.
В апреле Кортневу не дали выступить в удмуртском городе Воткинске на проекте «Учучуду Music Weekend». «В определенный момент нам позвонила директор музея и сказала, что ее вызвали компетентные органы и сообщили, что Алексей Кортнев — “иноагент” и мероприятия с его участием не должны проходить на площадке дома-музея. Что он не иноагент, что у нас есть договоренности — ничего не сработало. Нам в одностороннем порядке отказали», — рассказал организатор мероприятия Александр Смакотин.
«Волосы стоят дыбом — ну не про меня будет сказано, конечно. Мы не будем сегодня устраивать здесь антивоенный митинг, я вам обещаю это. Просто мы сегодня сыграем программу несколько менее развлекательную. Потому что стыдно играть смешные песни», — говорил он на концерте в Архангельске в феврале 2022 года.