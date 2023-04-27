Что известно о задержании блогера Елены Блиновской

По данным СМИ, она может оказаться далеко не последней подозреваемой. RTVI собрал основную информацию о задержании Блиновской.
Утром 27 апреля Следственный комитет (СК) сообщил, что Елена Блиновская задержана по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств, полученных в результате преступления (ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По первой статье блогеру может грозить до трех лет лишения свободы, по второй — до семи лет.
Как сообщил СК, Блиновская была задержана утром 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь границу на арендованной машине. При себе у блогера были авиабилеты в другую страну. Вместе с ней были задержаны двое мужчин.
СК опубликовал видео задержания Блиновской и обыска в ее доме. Телеграм-канал Baza сообщил, что следственные мероприятия проводятся по трем адресам: в коттедже поселка «Миллениум парк» в Истринском районе Подмосковья, а также в квартирах на Павелецкой набережной и на улице Шверника.
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Baza передает, что после задержания Блиновскую доставили на допрос в Главное следственное управление СК по Москве. По данным источника РИА Новости, ее мужа допрашивают в качестве свидетеля.
Mash утверждает, что следствие попросит суд избрать домашний арест в качестве меры пресечения для Блиновской. Телеграм-канал пишет, что задержанная уже начала давать признательные показания.
В СК указывают, что Блиновская оказывала в интернете «информационные услуги», используя для этого схему «дробления» бизнеса.
«Блиновская занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019—2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.
В марте российские правоохранительные органы обвинили в уклонении от уплаты налогов при продаже платных курсов и реализации «марафонов» двух популярных блогеров — Валерию Чекалину (ler_chek) и Александру Митрошину. Чекалиной и ее мужу Артему, который также является фигурантом уголовного дела, суд в марте избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Кроме того, как сообщила прокуратура Москвы, более 43 млн рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, Блиновская «легализовала». Как утверждает столичное ведомство, на эти средства она, в частности, приобрела:
- автомобиль, который впоследствии перешел в собственность ее мужа,
- оборудование для фирмы, учредителем которой числится супруг,
- товары для фирмы сестры мужа.
Также блогер оплатила концерт некоего артиста у себя дома и «проведение праздничного мероприятия» в августе 2021 года, говорится в сообщении московской прокуратуры.
В интервью журналистке Ксении Собчак, опубликованном в январе 2022 года, Блиновская заявляла, что платит «не один десяток миллионов» налогов.
Дальше это переваливает за цифры с большими нулями. Но я могу ошибаться в цифре, я в них очень плаваю. У меня главный бухгалтер одна из близких подруг и точные цифры известны ей, так как она платит эти налоги. Но я знаю точно, что это не десятки миллионов.
На вопрос, платит ли она налоги как ИП, Блиновская ответила, что «перешла давно за все упрощенные схемы» и «платит НДС».
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Что происходило перед задержанием
За несколько часов до задержания, 26 апреля, Блиновская выступала на бизнес-форуме amocrm в московской «ВТБ Арене», где рассказывала о построении личного бренда. Со сцены она, в частности, призывала зрителей «пользоваться любым моментом». «Эта коза стоит на сцене и выделывается, что она за один день собрала ВТБ. Неужели у вас в теле в этот момент не колбасит вас? Это ваши триггеры. Это то, что вас цепляет. Это то, что, значит, есть и у вас, если вы не будете это игнорировать», — говорила блогер.
По данным телеграм-канала «112», в тот же день против Блиновской возбудили уголовное дело. Тогда же она купила билет на самолет в Алматы (Казахстан), говорится в публикации. Рейс был назначен на пять утра, правоохранительные органы планировали задержать Блиновскую в аэропорту.
Однако, как сообщает телеграм-канал, «кто-то» заранее предупредил блогера о возможном задержании, и она решила поменять маршрут.
В ночь на 27 апреля Блиновская вызвала Maybach с водителем и поехала в Беларусь, утверждает 112. РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что ее задержали на пограничном пункте «Красная Горка» на трассе Минск-Москва.
По данным Baza и Mash, в машине с Блиновской были водитель и охранник. Baza предполагает, что авиабилет в одну из стран СНГ Блиновская купила «для прикрытия». Телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает, что, по одной из версий, Блиновская планировала из Беларуси уехать в Литву, при себе у нее были билеты в Ташкент.
На пятницу, 28 апреля, у Блиновской было запланировано выступление в узбекистанской столице, отмечает Daily Storm. На официальном сайте сервиса iticket uz продажи билетов на мероприятие с участием блогера уже остановлены.
Последний пост в телеграм-канале Блиновской опубликован 27 апреля в 00.24. В нем она вспоминает свои походы в театр.
По информации Baza, в ФНС создали специальный отдел для проверки блогеров, зарабатывающих более 50 млн рублей в год. Как утверждает телеграм-канал, налоговая служба планирует узнать, сколько средств они получили на аффилированные счета и сколько налогов заплатили. Источник Baza сообщил, что «налоги не платил никто», поэтому в скором времени могут появиться новые уголовные дела против известных блогеров.
В марте Forbes со ссылкой на источники писал, что ФНС еще в прошлом году начала массово проверять популярных блогеров и сотрудничающие с ними агентства.
Издание также рассказывало о существовании специального отдела по выявлению нарушений у обеспеченных граждан.
«Есть задача — выявлять недоимку и пополнять бюджет. А кто окажется [в числе проверяемых] — блогер, или певец, или еще кто, не имеет особого значения», — рассказал источник, близкий к ФНС.