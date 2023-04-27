Российская истребительная авиация сбила украинский Су-24 в ДНР

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Липовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении. Кроме того, российская ПВО за минувшие сутки сбила 21 украинский беспилотник и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 413 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3882 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 8878 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4671 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 9805 единиц специальной военной автомобильной техники.