Российские военные нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ

«Нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий», — говорится в заявлении.
Кроме того, российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил в районах населенных пунктов Черкесское в Херсонской области, а также Авдеевка и Серебрянка в ДНР, отметили в ведомстве.
Российская артиллерия за сутки уничтожила до 30-ти солдат ВСУ, четыре пусковые установки ЗРК «С-300», зенитную самоходную установку «Gepard», два автомобиля и две гаубицы Д-30.
На Купянском направлении российская армия поразила подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка в Харьковской области.
«В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО “Град”, — подчеркнули в министерстве.
Помимо этого, на Краснолиманском направлении российские силы нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское в ДНР, а также Червонопоповка и Червоная Диброва в ЛНР.
Украинские войска за сутки потеряли более 70 солдат, боевую бронированную машину, два автомобиля, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», уточнили в Минобороны.
Российская армия поразила украинские подразделения в районе Угледара, Никольского и Новомихайловки в ДНР.
Как подчеркнули в военном ведомстве, потери противника на этих направлениях составили:
Помимо этого, в районах населенных пунктов Водяное и железнодорожной станции Углесборочная в ДНР уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, добавили в Минобороны.