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15:14 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Корабли ВМФ России минувшей ночью нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по резервам украинских войск, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий», — говорится в заявлении.

Кроме того, российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил в районах населенных пунктов Черкесское в Херсонской области, а также Авдеевка и Серебрянка в ДНР, отметили в ведомстве.

Херсонское направление

Российская артиллерия за сутки уничтожила до 30-ти солдат ВСУ, четыре пусковые установки ЗРК «С-300», зенитную самоходную установку «Gepard», два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Купянское и Краснолиманское направления

На Купянском направлении российская армия поразила подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка в Харьковской области.

«В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО “Град”, — подчеркнули в министерстве.

Помимо этого, на Краснолиманском направлении российские силы нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское в ДНР, а также Червонопоповка и Червоная Диброва в ЛНР.

Украинские войска за сутки потеряли более 70 солдат, боевую бронированную машину, два автомобиля, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», уточнили в Минобороны.

Южно-Донецкое и Запорожское направления

Российская армия поразила украинские подразделения в районе Угледара, Никольского и Новомихайловки в ДНР.

Как подчеркнули в военном ведомстве, потери противника на этих направлениях составили:

  • до 60 военнослужащих;
  • бронетранспортер;
  • боевая машина ЗРК «Тор-М1»;
  • три автомобиля;
  • артиллерийская система М777.

Помимо этого, в районах населенных пунктов Водяное и железнодорожной станции Углесборочная в ДНР уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, добавили в Минобороны.

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