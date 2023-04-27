Украина попыталась атаковать дроном Курскую АЭС

«Предпринята попытка удара беспилотником по Курской АЭС, атака отражена силами ПВО», — сказал он.
По словам собеседника агентства, это произошло накануне вечером.
В августе прошлого года украинские диверсанты трижды устраивали теракты против Курской АЭС, подорвав шесть опор высоковольтных линий электропередачи, через которые снабжаются электроэнергией объекты промышленности и население как Курской, так и соседних областей.
Эти атаки наряду с терактом на Крымском мосту стали поводов для ответных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, которые российские войска начали наносить в октябре.
В последнее время участились случаи атак беспилотников на российскую территорию. Так, только на этой неделе в районе подмосковного Ногинска обнаружили три упавших дрона, взрывчатки на них не было. Неделю назад беспилотник атаковал пустой трактор-погрузчик в приграничном селе Гуево в Курской области. А в начале апреля еще один БПЛА сбросил взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района.