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18:20 (мск), источник: © РИА Новости

Украина попыталась атаковать дроном Курскую АЭС

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Украинский беспилотник пытался нанести удар по Курской атомной электростанции в городе Курчатове, атаку удалось отразить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Предпринята попытка удара беспилотником по Курской АЭС, атака отражена силами ПВО», — сказал он.

По словам собеседника агентства, это произошло накануне вечером.

В августе прошлого года украинские диверсанты трижды устраивали теракты против Курской АЭС, подорвав шесть опор высоковольтных линий электропередачи, через которые снабжаются электроэнергией объекты промышленности и население как Курской, так и соседних областей.

Эти атаки наряду с терактом на Крымском мосту стали поводов для ответных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, которые российские войска начали наносить в октябре.

В последнее время участились случаи атак беспилотников на российскую территорию. Так, только на этой неделе в районе подмосковного Ногинска обнаружили три упавших дрона, взрывчатки на них не было. Неделю назад беспилотник атаковал пустой трактор-погрузчик в приграничном селе Гуево в Курской области. А в начале апреля еще один БПЛА сбросил взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района.

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