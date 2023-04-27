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20:26 (мск), источник: © РИА Новости

Российские разведчики показали трофейный американский БТР M113

ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Российские разведчики отобрали у украинских войск бронетранспортер M113 производства США на Донецком направлении, рассказал РИА Новости разведчик-доброволец с позывным Ганс.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«В ходе ночного штурма была обнаружена боевая машина пехоты противника, выстрелом из гранатомета была повреждена гусеница. Экипаж выпрыгнул и попытался убежать, но был уничтожен. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это М113», — сказал собеседник агентства.

По его словам, трофейная машина будет работать, российские бойцы уже приступили к ее ремонту, «натянули гусеницу и занимаются мотором».

В четверг днем Министерство обороны сообщило, что украинские войска за сутки потеряли на Донецком направлении более 400 солдат и иностранных наемников, две БМП, шесть броневиков, гаубицы Д-20 и Д-30, а также артустановку «Гвоздика».

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