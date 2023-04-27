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20:21 (мск), источник: © РИА Новости

Шеф-редактора Sputnik Литва Касема выпустили из тюрьмы в Латвии

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде, передает агентство Sputnik Ближнее Зарубежье.

Источник: © РИА Новости

«Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде, сообщает местный телеграм-канал. До суда Марат будет находиться под полицейским надзором», — говорится в публикации.

Уточняется, что журналиста обязали быть дома по месту прописки с 23:00 до 7:00 и дважды в неделю отмечаться в участке.

Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу, а в середине месяца отказал в апелляции.

В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за его принципиальность и террором против инакомыслия. По словам генерального директора «России сегодня» Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях европейского беспредела, «когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает».

Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.

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